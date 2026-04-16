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pferdewetten.de AG: BaFin kündigt Geldbuße in mittlerer sechsstelliger Höhe an



16.04.2026 / 22:48 CET/CEST

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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014

pferdewetten.de AG: BaFin kündigt Geldbuße in mittlerer sechsstelliger Höhe an

Düsseldorf, 16. April 2026 - Der Vorstand der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) gibt bekannt, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) der Gesellschaft eine Geldbuße im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich wegen leichtfertiger Zuwiderhandlungen gegen Paragrafen des Wertpapierhandelsgesetzes angekündigt hat.

Mitteilende Person:

Christian Gruber, Vorstandsvorsitzender

Kontakt:

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

www.pferdewetten.ag