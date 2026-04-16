Die Rekordjagd an der Wall Street geht weiter. Während der S&P 500 sein Niveau über der 7.000-Punkte-Marke hält, verzeichnet der Nasdaq Composite seine zwölfte Gewinn-Session in Folge. Ein diplomatischer Durchbruch im Iran-Konflikt stützt die Kurse und lässt Anleger über geopolitische Risiken hinwegsehen.Der US-Markt zeigte am Donnerstag erneut Stärke. Der S&P 500 stieg um 0,26 Prozent auf 7.041 Zähler. Damit hielt der breite Marktindex nicht nur das Niveau über der 7.000er-Marke, sondern schraubte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär