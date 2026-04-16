ProNavigator ist direkt in die Workflows für Policen und Schadenfälle eingebettet und stellt im entscheidenden Moment die richtigen, rollenspezifischen Informationen bereit. So unterstützt es Underwriter, Schadenregulierer und Kundendienstmitarbeiter dabei, schneller, intelligenter und sicherer zu arbeiten.

Guidewire (NYSE: GWRE) gab heute die Einführung von Guidewire ProNavigator bekannt, einem KI-Assistenten, der in seine Kernanwendungen InsuranceSuite und InsuranceNow integriert ist. ProNavigator wurde in der neuesten Version des Unternehmens, Palisades, eingeführt und bietet fachkundige Beratung, ermöglicht eine sichere Entscheidungsfindung und beschleunigt die Amortisationszeit für Schaden- und Unfallversicherer (P&C). Dabei werden Underwriter, Schadenregulierer, Abrechnungsspezialisten und Kundendienstmitarbeiter mit rollenspezifischen KI-Erkenntnissen ausgestattet, die geregelt, sicher und kontextbezogen sind.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260416888737/de/

ProNavigator in action within Guidewire ClaimCenter, providing tier-based customer service guidance. (Source: Guidewire)

ProNavigator ermöglicht Versicherern:

Fachwissen durch zuverlässige, genaue Informationen zu erweitern, die auf den einzigartigen Quellen des Versicherers basieren, einschließlich Zitaten

Strenge Governance- und Sicherheitsmodelle aufrechtzuerhalten, indem rollenbasierte Zugriffskontrollen (RBACs) durchgesetzt werden, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Benutzer auf bestimmte Dokumente oder Quellen zugreifen können

Den getroffenen Entscheidungen zu vertrauen und die Kontrolle durch Prüfpfade und eine "Human-in-the-Loop"-Erfahrung im Arbeitsablauf zu behalten

Die Amortisationszeit und den langfristigen Wartungsaufwand durch eine von Anfang an produktionsreife Lösung zu reduzieren, die Release für Release auf dem neuesten Stand bleibt

"ProNavigator liefert Versicherungsfachleuten genau die richtigen Informationen, genau dann, wenn sie diese benötigen", sagte Amy Mollin, Vice President, Product Management bei Guidewire. "Durch die direkte Einbettung in InsuranceSuite und InsuranceNow ermöglichen wir Teams an vorderster Front, schnell auf präzise Antworten zuzugreifen und sicher bessere Entscheidungen zu treffen. Es ist KI, die einfach funktioniert und Versicherern hilft, reibungslos von der Bewertung der KI zu deren erfolgreicher Einführung im täglichen Betrieb überzugehen."

Palisades unterstützt Versicherer bei der Erreichung operativer Exzellenz

Erweiterte Funktionen in Palisades geben Entwicklern die Möglichkeit, ihre bevorzugten KI-Tools sicher zu nutzen, um einzigartige digitale Erlebnisse zu schaffen. Außerdem sorgt dies für mehr Präzision bei kritischen Finanzprozessen und gibt Preisgestaltungsteams die Flexibilität, schnell auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren.

Neue Funktionen ermöglichen Versicherern:

Die Beschleunigung der Bereitstellung digitaler Erlebnisse, die dem Jutro-Designsystem und den Bibliotheken entsprechen, mit dem Jutro Developer Assistant*

Die Verbesserung der Genauigkeit bei der Abstimmung von Zahlungen und Rückerstattungen durch eine verbesserte Mittelverfolgung, einschließlich vollständiger Prüfpfade für Finanz- und Serviceteams

Einen nahtloseren elektronischen Austausch von Schadenfällen mit Maklern, Büros und Versicherern durch eine neu gestaltete Schadenregulierungserfahrung, die speziell auf die betrieblichen Anforderungen des Londoner Marktes zugeschnitten ist

Die Ergebnisse bei Arbeitsunfallschäden und Vertragsverlängerungen mit einer neuen Vorlagenerfahrung zu verbessern, die Self-Service-Zugriff auf Finanzdaten und vorausschauende Informationen zu Rechtsstreitigkeiten und Schadenausgängen bietet

Über alle Kanäle hinweg auf konsistente Preis- und Angebotserstellung in Echtzeit zuzugreifen dank der PricingCenter-Tarifierungsfunktionen für Privatkunden und großvolumige gewerbliche Sparten, die nun in PolicyCenter verfügbar sind

Weitere Informationen finden Sie auf der ProNavigator-Webseite, der Palisades-Webseite und im Palisades-Release-Blog.

Bestimmte Release-Funktionen sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.

Zeigt an, dass die Produktfunktion nur für Early-Access -Kunden verfügbar ist.

Über Guidewire

Guidewire ist die Plattform, auf die Schaden- und Unfallversicherer vertrauen, um Kunden zu binden, innovativ zu sein und effizient zu wachsen. Mehr als 570 Versicherer in 43 Ländern, von Start-ups bis hin zu den größten und komplexesten Unternehmen der Welt, vertrauen auf Guidewire-Produkte. Mit Kernsystemen, die Daten und Analysen, digitale Technologien und künstliche Intelligenz nutzen, setzt Guidewire Maßstäbe für exzellente Cloud-Plattformen für Schaden- und Unfallversicherer.

Wir sind stolz auf unsere beispiellose Erfolgsbilanz bei der Implementierung mit über 1.700 erfolgreichen Projekten, die vom branchenweit größten F&E-Team und einem umfangreichen Ökosystem von SI-Partnern unterstützt werden. Unser Marktplatz stellt die größte Partner-Community im Schaden- und Unfallversicherungsbereich dar, auf der Kunden auf Hunderte von Anwendungen zugreifen können, um Integration, Lokalisierung und Innovation zu beschleunigen.

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Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe-Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zur allgemeinen Verfügbarkeit von Funktionen, Programmen, Diensten und Tools im Zusammenhang mit Palisades, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden (einschließlich, ohne Einschränkung, ProNavigator, PricingCenter und Jutro Developer Assistant). Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer erstmaligen Veröffentlichung und basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Vorhersagen sowie den Überzeugungen und Annahmen der Unternehmensleitung. Begriffe wie "erwarten", "voraussehen", "sollte", "glauben", "hoffen", "anstreben", "prognostizieren", "Ziele", "schätzen", "potenziell", "vorhersagen", "könnte", "wird", "möglicherweise", "beabsichtigen", Varianten dieser Begriffe oder deren Verneinungen sowie ähnliche Ausdrücke sollen diese zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele Faktoren oder Umstände betreffen, die außerhalb der Kontrolle von Guidewire liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse von Guidewire können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risiken, die in den jüngsten Formularen 10-K und 10-Q von Guidewire, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden, sowie in anderen Dokumenten, die Guidewire von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission einreichen kann, detailliert beschrieben sind. Insbesondere könnten unter anderem die folgenden Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen: Die Quartals- und Jahresbetriebsergebnisse können stärker schwanken als erwartet; saisonale und andere Schwankungen im Zusammenhang mit unseren Kundenverträgen und der damit verbundenen Umsatzrealisierung können zu erheblichen Schwankungen unserer Betriebsergebnisse, des Annual Recurring Revenue ("ARR") und der Cashflows führen; unsere Abhängigkeit von Verkäufen an und Vertragsverlängerungen durch eine relativ kleine Anzahl großer Kunden für einen wesentlichen Teil unserer Umsätze und des ARR; unsere Eingehung langfristiger Preisverpflichtungen in unseren Kundenverträgen auf der Grundlage verfügbarer Informationen und Schätzungen zu unseren zukünftigen Kosten, die sich ändern können; unsere Fähigkeit, unser Geschäftsmodell erfolgreich zu steuern, einschließlich der Erlangung der Marktakzeptanz für unsere cloudbasierten Dienste und Produkte sowie der Kosten im Zusammenhang mit dem Cloud-Betrieb, der Cybersicherheit, der Produktentwicklung und den Dienstleistungen; den Zeitpunkt, den Erfolg und die Anzahl der Aufträge für professionelle Dienstleistungen sowie die Abrechnungssätze und die Auslastung unserer Mitarbeiter und Auftragnehmer im Bereich professionelle Dienstleistungen; die Auswirkungen globaler Ereignisse (einschließlich, aber nicht beschränkt auf anhaltende globale Konflikte, Inflation, hohe Zinssätze, wirtschaftliche Volatilität, Bankenzusammenbrüche und damit verbundene finanzielle Instabilität sowie Probleme in der Lieferkette) auf unsere Mitarbeiter, unser Geschäft und die Geschäfte unserer Kunden, Systemintegrator-Partner "SI") und Lieferanten; Verstöße gegen die Datensicherheit unserer cloudbasierten Dienste und Produkte oder unbefugter Zugriff auf die Daten unserer Mitarbeiter oder unserer Kunden; unser Wettbewerbsumfeld und dessen Veränderungen; Probleme bei der Entwicklung und Nutzung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen in Verbindung mit einem unsicheren regulatorischen Umfeld; die Nutzung von KI durch unsere Belegschaft kann Risiken für unser Geschäft darstellen; Fehler oder Ausfälle unserer Produkte oder Dienste sowie Dienstunterbrechungen oder Ausfälle der Drittanbieter, auf die wir angewiesen sind; unsere Dienstleistungsumsätze erwirtschaften geringere Bruttomargen als unsere Lizenz-, Abonnement- und Supportumsätze; unsere Produktentwicklungs- und Vertriebszyklen sind langwierig und können durch Faktoren außerhalb unserer Kontrolle beeinflusst werden; die Auswirkungen neuer Vorschriften und Gesetze (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Sicherheit, Datenschutz, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, Steuervorschriften und -gesetze sowie Rechnungslegungsstandards); Behauptungen Dritter, dass wir ihre Rechte an geistigem Eigentum verletzen; eine geschwächte globale Wirtschaftslage kann sich nachteilig auf die Schaden- und Unfallversicherungsbranche auswirken, einschließlich der Höhe der Ausgaben für Informationstechnologie; unsere Fähigkeit, unsere Dienstleistungen und Produkte zu verkaufen, hängt in hohem Maße von der Qualität unserer professionellen Dienstleistungen und unserer SI-Partner ab; das Risiko, wichtige Mitarbeiter zu verlieren; die Herausforderungen internationaler Geschäftstätigkeiten, einschließlich Wechselkursschwankungen; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten. 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