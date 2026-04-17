Anchored, das globale digitale Betriebssystem für reale Vermögenswerte, gab heute die Einführung seines ersten Produkts bekannt: tokenisierte US-Aktien auf dem leistungsstarken Layer-1-Netzwerk von Monad, beginnend mit den zehn führenden Nasdaq-notierten Aktien über die Integration von Monday Trade. Die Einführung wird von Alpaca unterstützt, einem weltweit führenden Anbieter von Brokerage-Infrastruktur-APIs und einer Infrastruktur-Schicht zur Unterstützung tokenisierter Aktien, die Zugang zu Optionen, Aktien, ETFs, festverzinslichen Wertpapieren und Kryptowährungen bietet.

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Anchored Launches US Tokenized Stocks to Expand Global Investor Access

Der Gesamtwert tokenisierter US-Aktien ist seit Anfang 2025 um fast 300 gestiegen, wobei Alpaca die führende Infrastruktur dafür bereitstellt*. Dieses Wachstum unterstreicht einen entscheidenden Wandel in der Art und Weise, wie globale Märkte Werte verwalten und handeln.

Anchored bietet eine End-to-End-Infrastruktur für den gesamten Kapitalbildungszyklus: Origination, Compliance, Emission, Vertrieb über DeFi- und zentralisierte Plattformen, Sekundärmarktliquidität und Rücknahme. Tokenisierte US-Aktien stellen das erste Produktsegment der Plattform dar und bieten eine 1:1-Vermögensdeckung, eine Echtzeit-Preisanpassung an die zugrunde liegenden Märkte sowie eine Compliance-Infrastruktur auf institutionellem Niveau.

Über seine Plattform erwirbt Anchored die zugrunde liegenden US-Aktien, tokenisiert sie und gibt vollständig besicherte On-Chain-Repräsentationen aus, wobei die Partnerschaft mit Alpaca genutzt und gleichzeitig der Bedarf an Zwischenhändlern reduziert wird. Dies bringt die Transparenz, die sofortige Abwicklung und die operative Effizienz der Blockchain-Technologie in traditionelle Aktien unter einem Compliance-First-Rahmen ein und stellt sicher, dass institutionelle Partner und Investoren in einem vollständig regulierten Umfeld agieren.

Angetrieben von der Broker-API von Alpaca bietet das tokenisierte US-Aktienprodukt von Anchored mehrere wichtige Funktionen:

Umfangreiche Wertpapierliste: Investoren erhalten Zugang zu den 10 nach Marktkapitalisierung führenden US-Nasdaq-Aktien, wobei in den kommenden Monaten mehr als 100 tokenisierte Aktien geplant sind

Übertragbarkeit rund um die Uhr: Vermögenswerte, die jederzeit und überall Peer-to-Peer übertragen werden können, wodurch die Einschränkungen traditioneller Handelszeiten entfallen

Liquidität auf institutionellem Niveau: Zugang zu Liquidität, der mit traditionellen Börsen vergleichbar ist und die Ausführung für ihre Investoren sicherstellt

Volle Besicherung: Jede tokenisierte Aktie ist im Verhältnis 1:1 durch tatsächliche US-Aktien gedeckt

DeFi-Kombinierbarkeit: Tokenisierte Vermögenswerte, die programmierbar und über DeFi-Protokolle hinweg nutzbar sind, was neue Möglichkeiten der Kapitaleffizienz eröffnet

Stablecoin-Finanzierung: Das System nutzt USDC-Ein- und Auszahlungen für die tägliche Abrechnung

"Die Kapitalbildung verlagert sich auf die Blockchain, und die Infrastruktur muss von Anfang an auf institutionellem Niveau sein. Das derzeitige Finanzsystem stützt sich auf eine Infrastruktur, die nicht für eine digitalisierte Welt konzipiert wurde", sagte Wenny Cai, Mitbegründer und CEO von Anchored. "Mit Anchored können Anleger über ihre bestehende Infrastruktur für digitale Vermögenswerte auf vollständig besicherte tokenisierte US-Aktien zugreifen, während sie rund um die Uhr handeln, sofort abrechnen und diese Vermögenswerte programmgesteuert innerhalb von DeFi einsetzen. Die Chance, auf die wir setzen, ist ein Gesamtbild, das US-Aktien, Hongkong-Aktien und institutionelle Fondsprodukte in einem Stack vereint und an die Anleger verteilt, die am dringendsten Zugang dazu benötigen."

"Das globale Finanzsystem durchläuft einen massiven Wandel von einer einfachen computergestützten Infrastruktur hin zu On-Chain-Systemen", sagte Yoshi Yokokawa, Mitbegründer und CEO von Alpaca. "Wir bewegen uns auf eine Zukunft zu, die durch atomare Abwicklung, Echtzeit-Transparenz und strukturell reduziertes systemisches Risiko geprägt ist. Durch unsere Zusammenarbeit mit Partnern wie Anchored sind wir stolz darauf, Institutionen zu unterstützen, die diesen Übergang zur On-Chain-Infrastruktur anführen und gleichzeitig den Zugang zu globalen Märkten erweitern."

Diese Einführung markiert den ersten Meilenstein in Anchoreds Mission, eine End-to-End-Infrastruktur für die Emission, den Vertrieb und den Handel von RWA aufzubauen, wobei Hongkonger Aktien, ETFs und tokenisierte Fondsprodukte folgen sollen.

Über Alpaca

Alpaca ist ein in den USA ansässiger, selbstabwickelnder Broker-Dealer und ein weltweit führender Anbieter von Brokerage-Infrastruktur-APIs, die Zugang zu Aktien, ETFs, Optionen, festverzinslichen Wertpapieren und Kryptowährungen bieten. Alpaca liefert integrierbare Finanzlösungen für Tokenisierung, vollständig bezahlte Wertpapierleihe, hochverzinsliche Barmittel, Handel an 5 Tagen in der Woche, schariakonforme Investitionen und mehr. Heute versorgt Alpaca mit einer Finanzierung von über 320 Millionen US-Dollar mehr als 10 Millionen Brokerage-Konten bei Hunderten von Fintech-Unternehmen und Institutionen in über 40 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter: alpaca.markets

Über Anchored

Anchored ist das globale digitale Betriebssystem für reale Vermögenswerte und bietet die End-to-End-Infrastruktur für die Tokenisierung, den Vertrieb und den Handel mit realen Vermögenswerten auf der Blockchain. Die Plattform unterstützt den gesamten Lebenszyklus von Vermögenswerten, von der Origination und Compliance über die Emission, die Verteilung über DeFi und CeFi bis hin zur Sekundärmarktliquidität und Rücknahme. Anchored arbeitet auf Basis einer Compliance-orientierten, global skalierbaren Architektur und bedient institutionelle Anleger, Market Maker und DeFi-Protokolle, die On-Chain-Zugang zu öffentlichen Aktien und Fondsprodukten suchen. Weitere Informationen finden Sie unter https://anchored.finance/

*Stand: April 2026

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