Moody's Corporation (NYSE: MCO) gab heute bekannt, dass seine Moody's Agentic Solutions(MAS)-Workflows jetzt in AWS Marketplace zur Verfügung stehen. Damit kann die entscheidungsrelevante Intelligence von Moody's, die jetzt mit dem MAS Credit Memo-Workflow verfügbar ist, direkt in AWS Marketplace aufgerufen werden. Zusätzliche Kredit- und Compliance-Funktionen sind geplant.

AWS Marketplace hilft Organisationen dabei, ganz einfach tausende von Softwarelösungen, darunter vorgefertigte KI-Agenten und integrationsfähige Tools, an einem zentralen Ort auszuprobieren, zu testen, zu kaufen, bereitzustellen und zu verwalten.

"Seit die Entscheidungsfindung durch KI beschleunigt wird, hat der Bedarf an zuverlässiger, erklärbarer Intelligence zugenommen", sagte Helen Rider, Leiterin des globalen Vertriebs bei Moody's. "Indem wir unseren KI-gestützten Credit Memo-Workflow in AWS Marketplace verfügbar machen, erleichtern wir Kunden die Arbeit und helfen ihnen, bei gleichbleibender Rigorosität, Transparenz und Sicherheit schneller zu handeln."

MAS Credit Memo wendet die proprietären Daten, Ratings, Forschungen und Risikoerkenntnisse von Moody's über einen fortschrittlichen agentenbasierten Workflow an, der den traditionell manuellen, wissensintensiven Prozess der kundenseitigen Erstellung von Kreditgutachten stärker automatisiert und konsistenter macht.

Im Zentrum des Workflows steht die strukturierte, gesteuerte Kontextschicht von Moody's, die die richtigen vernetzten Erkenntnisse im richtigen Kontext und an der richtigen Stelle liefert, sodass die KI zuverlässige Ergebnisse erstellt, die als Entscheidungsgrundlage dienen können. Der Workflow wurde für regulierte, risikoreiche Umgebungen konzipiert und hilft Institutionen dabei, Kreditgutachten zu erstellen, die sich schneller generieren lassen, eine standardisierte Struktur aufweisen und auf der zuverlässigen Intelligence von Moody's basieren mit Ergebnissen, die sich erklären und auf zugrundeliegende Quelldaten zurückführen lassen.

Die Wirksamkeit KI-fähiger Workflows hängt von der Qualität, Struktur und Governance der Informationen ab, auf denen sie basieren. Die vernetzte Intelligence von Moody's, die 600 Millionen Entitäten, 2 Milliarden Eigentumsverflechtungen und wichtige Bereiche finanziellen Risikos umspannt, liefert die vertraute Kontextschicht, durch die KI-Ergebnisse gültig, erklärbar und prüfbar werden.

Durch die Integration des Credit Memo-Workflows in AWS Marketplace werden die Erfassung und Bereitstellung für Institutionen, die bereits Amazon Web Services (AWS) nutzen, vereinfacht und die Wertschöpfung wird beschleunigt, ohne neue Plattformen oder individuelle Integrationen zu benötigen. Der Workflow wird als vollständige, produktionsreife Lösung nativ in AWS ausgeführt und bindet die entscheidungsrelevante Intelligence von Moody's direkt in Kredit-Workflows ein, wo auch immer die Nutzer arbeiten.

Die Einbindung in AWS Marketplace zeigt das Bestreben von Moody's, entscheidungsrelevante Intelligence direkt in die Infrastruktur einzubetten, in der Finanzinstitute bereits operieren.

Weitere Informationen finden Sie auf http://www.moodys.com/agenticsolutions.

Über die Moody's Corporation

In einer Welt, die von zunehmend vernetzten Risiken geprägt ist, helfen Moody's (NYSE: MCO) Daten, Einblicke und innovative Technologien Kunden dabei, eine ganzheitliche Sicht auf ihre Welt zu entwickeln und Chancen zu erschließen. Mit einer langjährigen Erfahrung auf den globalen Märkten und einer vielfältigen Belegschaft von rund 16.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern bietet Moody's seinen Kunden die umfassende Perspektive, die sie benötigen, um mit Zuversicht zu handeln und erfolgreich zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter moodys.com.

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