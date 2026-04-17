Die Zusammenarbeit bietet eine sichere Datenplattform zur Unterstützung von KI und Datenhoheit in privaten Clouds

NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, gab heute bekannt, dass es seine Zusammenarbeit mit Google Cloud durch einen vierjährigen Enterprise-Vertrag erweitert hat, um die Bereitstellung der NetApp-Speicherlösungen innerhalb der Google Distributed Cloud Air-Gapped (GDC) zu beschleunigen Googles souveräne Cloud-Plattform, die von World Wide Technology (WWT) bereitgestellt wird. Die NetApp-Datenplattform innerhalb dieser Full-Stack-Private-Cloud-Lösung mit Air-Gap bietet die integrierte Sicherheit, die Unternehmen benötigen, um sensible Informationen zu verarbeiten und Anforderungen an die Datenhoheit zu erfüllen.

"Für Regierungsbehörden und Verteidigungsorganisationen dürfen sensible und geheime Daten kontrollierte Umgebungen nicht verlassen, doch diese Daten sind auch für KI-gestützte Entscheidungsfindung von entscheidender Bedeutung", sagte Cesar Cernuda, Präsident bei NetApp. "Durch die Einbettung der von Grund auf sicheren Speichersysteme von NetApp in die Google Distributed Cloud ermöglichen wir es Kunden, eine intelligente Dateninfrastruktur aufzubauen, die die Grundlage für die Unterstützung akkreditierter KI auf Unternehmensniveau direkt in souveränen und Air-Gapped-Umgebungen bildet. Jetzt können Kunden aus dem öffentlichen Sektor ihre Abläufe modernisieren, Erkenntnisse schneller gewinnen und verantwortungsbewusst innovativ sein, ohne Kompromisse bei Sicherheit, Compliance oder nationaler Souveränität einzugehen."

Google Distributed Cloud erweitert die Cloud-Infrastruktur und -Dienste der Kunden auf die Orte, an denen sie benötigt werden, einschließlich lokaler Rechenzentren und Netzwerk-Edge-Standorte. Die Lösungen NetApp AFF, StorageGRID und Trident ermöglichen eine intelligente Dateninfrastruktur, die in Verbindung mit der integrierten GDC-Lösung eine Private Cloud mit Zero-Trust-Sicherheit bietet sowie die Möglichkeit, Daten lokal zu speichern, Verschlüsselungsschlüssel zu verwalten und die Kontrolle zu behalten. Durch die Nutzung dieser Systeme innerhalb von GDC können Kunden Cloud-Technologie und -Anwendungen, einschließlich KI-Funktionen, bereitstellen und gleichzeitig mehr Kontrolle über ihre IT-Umgebungen behalten, indem sie die Cloud näher an den Ort bringen, an dem ihre Daten generiert werden, oder Air-Gapped-Umgebungen schaffen, die Verbindungen nach außen einschränken oder unterbinden.

"Im gesamten öffentlichen Sektor werden Behörden aufgefordert, mehr aus Daten herauszuholen, während sie gleichzeitig immer strengeren Vorgaben in Bezug auf Souveränität, Sicherheit und Compliance unterliegen", sagte Muninder Sambi, VP, Product Management Supply Chain, Google Distributed Cloud, Google Cloud. "Google Distributed Cloud wurde genau für diese Umgebungen entwickelt und ermöglicht es Kunden, moderne Cloud-Dienste und fortschrittliche KI-Funktionen in souveräne, luftisolierte und vom Netz getrennte Umgebungen zu integrieren. Durch die Zusammenarbeit mit NetApp unterstützen wir Behörden und regulierte Unternehmen dabei, dort innovativ zu sein, wo sich ihre Daten befinden und unterstützen geschäftskritische Workloads mit einem Höchstmaß an Sicherheit, Compliance und betrieblicher Integrität, ohne das Tempo der Transformation zu verlangsamen."

Im Laufe des letzten Jahres hat Google Cloud seine KI-Fähigkeiten für regulierte Anwendungsfälle erweitert. Die fortschrittlichen Schlussfolgerungs- und hochmodernen Generierungsfunktionen von Gemini sind auf GDC verfügbar, um wichtige generative KI-Fähigkeiten wie Automatisierung, Inhaltsgenerierung, Erkennung und Zusammenfassung vor Ort zu ermöglichen. Kunden können vollständig offline arbeiten und dennoch die KI-Fähigkeiten von Google integrieren, was Innovationen ermöglicht und gleichzeitig strenge Sicherheits- und Compliance-Anforderungen erfüllt.

"KI hat das Potenzial, die Arbeitsweise jedes Unternehmens zu verändern, selbst bei solchen, die strengsten Kontrollen unterliegen, um Anforderungen an die nationale Sicherheit und Datenhoheit zu erfüllen", sagte Joe Koenig, Präsident bei WWT. "Die Nutzung datengestützter Erkenntnisse zur Stärkung Ihres Unternehmens erfordert eine Kombination aus innovativen KI-Fähigkeiten und einer leistungsstarken Infrastruktur."

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Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

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