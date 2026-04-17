© Foto: DALL-EEin seltener Kurssprung, ein strategischer KI-Schachzug und neue Fantasie im Cloud-Geschäft: Die Aktie von Microsoft sendet plötzlich wieder starke Signale. Doch ist das erst der Anfang oder nur eine technische Erholung?Die Aktie von Microsoft hat in den vergangenen Tagen eindrucksvoll gezeigt, wie schnell sich die Marktstimmung drehen kann. Innerhalb von nur drei Handelstagen legte das Papier um rund zehn Prozent zu und verzeichnet damit eine der stärksten kurzfristigen Bewegungen seit Jahren. Für Marktbeobachter ist das ein Signal mit Seltenheitswert. Denn derart dynamische Dreitagesanstiege waren seit dem Platzen der Dotcom-Blase nur äußerst selten zu beobachten. Getrieben wurde die …Den vollständigen Artikel lesen
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