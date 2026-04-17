DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 17. April

=== *** 00:01 DE/Deutsche Lufthansa AG, Streik der Piloten bei Lufthansa, Cargo und Cityline (bis 23:59) 01:30 US/IWF Generaldirektorin, Georgieva, Dinner mit ausgewählten Europäischen Ministern und hochrangigen Repräsentanten Europäischer Institutionen 07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Baugenehmigungen Februar 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Februar *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Februar *** 11:00 EU/Handelsbilanz Februar *** 16:30 US/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Interview bei IIF-Konferenz 17:30 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Rede beim UC Berkeley's Fisher Center for Real Estate & Urban Economics' Spring 2026 Policy Advisory Board Meeting 20:00 US/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei Gedenkvorlesung für David Kaserman - US/Sitzung des IWF-Lenkungsausschusses IMFC ===

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April 17, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)

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