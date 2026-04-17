Der Himmel gehört längst nicht mehr allein den Flugzeugen. Bereits seit mehreren Jahren ist die Entwicklung und der Einsatz von Drohnen auf dem Vormarsch und dieser Trend hat weitreichende wirtschaftliche und geopolitische Konsequenzen. Wie die geopolitisch geführten Umstürze und Kriege in der Ukraine oder im Nahen Osten zeigen, spielen unbemannte Drohnensysteme in der modernen Kriegsführung eine entscheidende Rolle. Und auch in der Zivilwirtschaft steigt die Nachfrage nach autonomen Angeboten aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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