Geopolitische Spannungen und steigende Energiepreise setzen viele Branchen unter Druck. Lieferketten geraten ins Wanken, wichtige Handelsrouten werden zum Risiko. Doch genau in diesem Umfeld entstehen auch neue Gewinner - und einer davon profitiert gleich mehrfach von der aktuellen Lage.Ein global aufgestellter Rohstoffkonzern zählt zu den klaren Gewinnern dieser Entwicklung. Vor allem Aluminium rückt in den Mittelpunkt: Angebotsengpässe treiben die Preise, allein seit Jahresbeginn ging es um 20 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär