Die Chancen auf ein Ende der Kämpfe im Nahen Osten steigen weiter. So wurde nun zwischen Israel und dem Libanon ein Waffenstillstand ausgehandelt. Auch im Konflikt zwischen den USA und dem Iran gibt es berechtigte Hoffnungen auf ein Ende. So hat sich diesbezüglich nun US-Präsident Donald Trump zuversichtlich geäußert. Vor seiner Abreise nach Las Vegas erklärte er gegenüber Journalisten vor dem Weißen Haus, man stehe kurz vor einem Durchbruch. Falls erforderlich, sei er zudem bereit, die derzeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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