Nachdem der Kurs der Dell-Aktie gestern kräftig zugelegt hat und mit einem Anstieg von rund +9% ein neues Allzeithoch markieren konnte, rückt der Technologiewert erneut in den Fokus. Die starke Aufwärtsbewegung sorgt für frisches Momentum im Chart, während Anleger zunehmend auf mögliche Gewinnmitnahmen achten. Die Dynamik bleibt klar positiv. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Dell-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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