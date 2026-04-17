DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FUSIONEN - Die EU plant die größte Lockerung ihrer Regeln für Unternehmensfusionen seit 20 Jahren, da Europa zunehmend unter Druck steht, eigene Spitzenunternehmen aufzubauen, die es mit US-amerikanischen und chinesischen Konkurrenten aufnehmen können. Die Europäische Kommission wird künftig Faktoren wie "Innovation, Investitionen und Widerstandsfähigkeit des Binnenmarktes" größeres Gewicht beimessen, wenn sie über die Genehmigung von Geschäftsabschlüssen entscheidet. Dies geht aus einem Richtlinienentwurf hervor, der der Financial Times (FT) vorliegt. Die vorgeschlagene Änderung wäre der radikalste Umbruch in Brüssel seit den 2000er Jahren, als die Wettbewerbshüter die Auswirkungen von Fusionen auf die Verbraucher in den Mittelpunkt ihrer Entscheidungen stellten. (Financial Times)

KRANKENKASSEN - Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will in erheblichem Umfang Besserverdiener mehr für die Krankenkassen zahlen lassen. Die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze soll neben der normalen Erhöhung einmalig um 300 Euro steigen. Das steht im Referentenentwurf des Sparpakets, er liegt der Süddeutschen Zeitung vor. Darin rechnet das Gesundheitsministerium vor, wie kommendes Jahr insgesamt 19,7 Milliarden Euro im Gesundheitssystem gekürzt werden. Die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze soll 2,4 Milliarden Euro bringen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssen jeweils die Hälfte davon übernehmen. Derzeit liegt die Beitragsbemessungsgrenze bei 5.812,50 Euro. Sie steigt jährlich so, wie die Einkommen statistisch insgesamt steigen. Wer mehr verdient, muss für das darüber liegende Gehalt keine Krankenkassenbeiträge zahlen. Diesen Deckel möchte Warken nun anheben. (Süddeutsche Zeitung)

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April 17, 2026 00:49 ET (04:49 GMT)

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