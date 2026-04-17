Ethereum Prognose: ETH/BTC-Ratio auf 3-Monats-Hoch - Krypto-Rotation in vollem Gang?

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Die Ethereum Prognose hat frisches Material bekommen. Das ETH/BTC-Ratio ist auf 0,0313 gestiegen, den höchsten Stand seit drei Monaten, nachdem es im Februar bei 0,028 seinen Boden gefunden hatte. Ethereum legte auf Wochensicht 4 Prozent zu und durchbrach die Marke von 2.325 Dollar, während die Zahl neuer Nutzer im Quartalsvergleich um 82 Prozent stieg, laut CoinDesk.

Die Ethereum Prognose gewinnt an Kraft, doch ein Krypto-Presale positioniert kleinere Wallets auf derselben Seite des Trades wie institutionelle Zuflüsse, bevor der breite Krypto Markt das Signal erkennt. Mit 9,13 Millionen Dollar Einnahmen und einem bestätigten Binance-Listing schließt sich das Fenster in dem Moment, in dem der Handel beginnt.

Ethereum Prognose: ETH/BTC-Ratio auf 3-Monats-Hoch als Krypto-Kapital rotiert

Das ETH/BTC-Ratio stieg von einem Februar-Tief bei 0,028 auf 0,0313 am 15. April, der stärkste Dreimonatswert und ein Signal für Kapitalrotation aus der Bitcoin-Dominanz zurück in Ethereum, laut CoinDesk. Für eine Bestätigung braucht es einen Wochenschluss über 0,035, aber die Richtung ist klar. Die Onboarding-Rate neuer Nutzer sprang um 82 Prozent im Quartalsvergleich, und das Stablecoin-Angebot auf Ethereum erreichte ein Allzeithoch von 180 Milliarden Dollar.

Die Ethereum Foundation hat ihr Staking-Ziel von 70.000 ETH Anfang April erreicht und ihre bisherige Praxis beendet, ETH für Betriebskosten zu verkaufen. Stattdessen generiert sie nun geschätzte 3,9 bis 5,4 Millionen Dollar jährlich durch Staking-Erträge. Damit fällt eine wiederkehrende Verkaufsquelle weg, die den Krypto Kurs jahrelang belastet hat.

Weniger Verkaufsdruck hebt die Decke, doch ein Krypto Projekt mit Presale-Preis und der Infrastruktur, um Volumen aufzufangen, wenn das Kapital weiter on-chain fließt, bietet den schärfsten Einstieg, bevor das Listing den Marktpreis übernimmt.

Pepeto im Presale: Fünf Live-Tools und ein Listing, das den Krypto-Markt erreicht

Wenn institutionelles Kapital in dieser Größenordnung on-chain wandert, wächst die Zahl neuer Projekte schneller, als ein einzelner Trader verfolgen kann. Pepeto wurde genau für diesen Krypto Markt gebaut und gibt jedem Halter Werkzeuge, die aktive Chancen von Rauschen trennen, bevor der Rest der Menge aufmerksam wird.

9,13 Millionen Dollar eingesammelt bei 0,0000001865 Dollar pro Token stärken den Fall mit jeder Runde, die sich füllt. Das Binance-Listing schaltet den Token-Checker frei, der Risiken bewertet, bevor das Wallet sich verbindet. Die hauseigene Swap-Plattform wickelt jeden Trade ohne Kosten ab und die Bridge bewegt Token zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Gasgebühren.

Während ETH das Ratio-Chart erklimmt, gibt Pepeto kleineren Wallets dasselbe Spielbuch, das große Halter bereits nutzen. Vor dem Start des Presales wurde der komplette Smart Contract von SolidProof auditiert und ohne Beanstandungen freigegeben. Ein ehemaliger Binance-Entwickler hat die Tools gebaut, und der Gründer hinter Pepes 11-Milliarden-Dollar-Marktkapitalisierung auf 420 Billionen Token leitet dieses Projekt.

Ein bekanntes Muster im Krypto Markt zeigt, dass die größten Gewinne jedes Bullenzyklus an die Wallets gehen, die sich positioniert haben, während die Masse noch zögerte. Presale-Projekte mit Live-Produkten und bestätigtem Listing haben dieses Muster in früheren Zyklen immer wieder bestätigt. Nach der einjährigen Haltefrist fallen auf realisierte Gewinne keine Steuern an, ein Vorteil, den kein kurzfristiger ETH-Trade bieten kann.

Ethereum Kurs bei 2.337,51 Dollar: Krypto-Analysten sehen Pfad Richtung 5.000 Dollar

Ethereum notiert bei 2.337,51 Dollar, ein Plus von 0,9 Prozent, und liegt etwa 53 Prozent unter dem Hoch von 4.953 Dollar aus August 2025, laut CoinMarketCap. Widerstand liegt bei 2.350 und 2.400 Dollar, Unterstützung bei 2.100 Dollar. Standard Chartered hält an einem Jahresendziel von 7.500 Dollar fest.

Ein Durchbruch über 2.400 Dollar öffnet den Weg zu 3.500 und bringt 5.000 Dollar in Reichweite, basierend auf Zonen, die den letzten beiden großen Aufwärtsbewegungen vorausgingen. Das Glamsterdam-Upgrade kommt im Juni mit paralleler Ausführung, und rund 30 Prozent des Angebots sind im Staking gebunden. Die Ethereum Prognose sieht stark aus, doch von 2.337 auf 5.000 Dollar sind etwa 114 Prozent über Monate. Ein Presale komprimiert, was dieser Krypto-Anstieg zahlt, in ein einziges Listing-Event.

Fazit

Das ETH/BTC-Ratio hat ein Dreimonatshoch erreicht. Das Stablecoin-Angebot auf Ethereum steht bei 180 Milliarden Dollar Allzeithoch. Die Foundation hat aufgehört zu verkaufen und staked stattdessen. Wenn diese Basis wächst statt blutet, hebt sich die Decke im gesamten Krypto Ökosystem. Dieselben Wallets, die die ETH-Rotation anführen, laden Pepeto vor dem Listing. Ein wiederkehrendes Muster zeigt, dass Anleger, die diesem Signal gefolgt sind, in vergangenen Krypto Zyklen die stärksten Positionen aufgebaut haben. Die offizielle Pepeto-Website ist der Ort, an dem dieser Einstieg noch existiert, doch das Listing rückt näher.

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Häufig gestellte Fragen

Kann Ethereum laut aktueller Ethereum Prognose die 5.000-Dollar-Marke erreichen?

ETH bei 2.337,51 Dollar zielt auf 5.000 Dollar für etwa 114 Prozent Aufwärtspotenzial, auf dem Weg zum 7.500-Dollar-Ziel von Standard Chartered. Widerstand bei 2.400 Dollar ist das erste Tor, mit dem Glamsterdam-Upgrade im Juni und 30 Prozent gebundenem Angebot als Stütze dieser Krypto Entwicklung.

Was treibt die Renditen von Pepeto über die Ethereum Prognose hinaus?

Fünf Live-Exchange-Tools skalieren mit dem On-Chain-Wachstum, während institutionelles Krypto Kapital in Ethereum rotiert. Das Binance-Listing komprimiert, was Monate der ETH-Erholung im Krypto Markt liefern, in ein einziges Event bei 0,0000001865 Dollar. Weitere Informationen auf der offiziellen Pepeto-Website.