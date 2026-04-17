Der DAX hat sich am Donnerstag ein weiteres Stück nach oben arbeiten können. Aus dem Handel ging er mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 24.154,47 Punkten. Dabei gelang auch der Sprung über die wichtige 200-Tage-Linie. Zum Start in den Freitag dürfte er erneut ein paar Punkte zulegen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen bei 24.158 Zählern.Getragen wird die Erholung weiter von der Hoffnung einer weiteren Entspannung im Nahen Osten. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt erneut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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