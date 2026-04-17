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Readcrest Capital AG: Update nach dem Verkauf des britischen Pflegeheimgeschäfts



17.04.2026 / 07:25 CET/CEST

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Readcrest Capital AG: Update nach dem Verkauf des britischen Pflegeheimgeschäfts Hamburg, 17. April 2026 - Die Readcrest Capital AG ("Unternehmen", DE000A0LE3J1; WKN A0LE3J) gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft die Transaktion zum Verkauf ihres britischen Pflegeheimgeschäfts zu einem anfänglichen Kaufpreis von £ 44 Mio. (ca. EUR 50,6 Mio.) abgeschlossen hat, wie am 31. März 2026 bekannt gegeben. Das Unternehmen verwendet den Großteil des Erlöses zur Tilgung von Schulden bei seiner britischen Tochtergesellschaft. Nach dem Verkauf der Pflegeheime besteht das britische Geschäft nun ausschließlich aus Grosvenor Health & Social Care, dem drittgrößten Anbieter von häuslicher Pflege in Großbritannien. Grosvenor erzielte 2025 ein EBITDA von rund £ 11 Mio. und weist nach dem Verkauf der Pflegeheime einen Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung/EBITDA) von unter 2,5 auf. Der erfolgreiche Ausstieg aus dem Pflegeheimportfolio ist ein strategischer Meilenstein für Grosvenor, da er die Bilanz und Wachstumschancen erheblich verbessert. Darren Stapleberg, Chief Executive Officer von Grosvenor, sagte: "Nachdem wir den Verkauf des Pflegeheimgeschäfts abgeschlossen und unsere Bilanz deutlich gestärkt haben, sind wir bestens gerüstet, unser Ziel der weiteren Konsolidierung des britischen häuslichen Pflegesektors umzusetzen. Durch unsere nachgewiesene Erfolgsbilanz und unser einzigartiges Betriebsmodell sind wir der festen Überzeugung, mittelfristig eine EBITDA-Run-Rate von über £ 15 Mio. in Grosvenor zu erreichen." Rolf Elgeti, Chief Executive von Readcrest, fügt hinzu: "Diese Transaktion ist eine äußerst wertsteigernde Möglichkeit, Kapital zum Nutzen unserer Aktionäre zu recyclen. Sie wird nicht nur unser britisches Geschäft deutlich Cashflow-stärker machen, sondern uns auch ermöglichen, von noch mehr Chancen auf dem deutschen Immobilienmarkt zu profitieren." Das Unternehmen befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Planung und Finanzierung der bereits erworbenen Projekte in Deutschland und wird in Kürze weitere Informationen dazu bekannt geben. Kontakt

Readcrest Capital AG

Rolf Elgeti, Dr. Marcus Kiefer - Vorstände

Schopenstehl 22, D-20095 Hamburg

Tel.: +49 40 679 580-22

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