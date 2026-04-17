The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.04.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.04.2026
ISIN Name
DE000MHB17J8 MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1718
XS1400167133 ALLIANDER 16/26
FR0013330537 URW 18/UND. FLR
US949746RW34 WELLS FARGO 16/26
XS2331713102 CHINA C.BK 21/26 MTN
USJ6S87BAA66 RAKUTEN GR. 21/UND. FLR
XS2333240864 AFR.DEV.BK 21/26 MTN
XS2334109423 GEORGIEN 21/26 REGS
US46647PCF18 JPMORG.CHASE 21/27 FLR
US46647PCB04 JPMORG.CHASE 21/27 FLR
XS2077646391 GRIFOLS 19/27 REGS
DE000HLB4Y85 LB.HESS.THR. IHS 20/26
FR0013155009 BPCE 16/26 MTN
ROHRVN7NLNO2 RUMAENIEN 18/26
XS2470622460 MUNICIP.FIN. 22/26 MTN
FR0128983998 FRANKREICH 25/26 ZO
FR0014009UH8 CREDIT AGRI. 22/27FLR MTN
DE000HLB7176 LB.HESS.THR.CARRARA04G/22
HU0000404611 UNGARN 20/26
IT0005365710 BPER BCA 19/26
DE000LB2BRB9 LBBW FZA 22/26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.04.2026
ISIN Name
DE000MHB17J8 MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1718
XS1400167133 ALLIANDER 16/26
FR0013330537 URW 18/UND. FLR
US949746RW34 WELLS FARGO 16/26
XS2331713102 CHINA C.BK 21/26 MTN
USJ6S87BAA66 RAKUTEN GR. 21/UND. FLR
XS2333240864 AFR.DEV.BK 21/26 MTN
XS2334109423 GEORGIEN 21/26 REGS
US46647PCF18 JPMORG.CHASE 21/27 FLR
US46647PCB04 JPMORG.CHASE 21/27 FLR
XS2077646391 GRIFOLS 19/27 REGS
DE000HLB4Y85 LB.HESS.THR. IHS 20/26
FR0013155009 BPCE 16/26 MTN
ROHRVN7NLNO2 RUMAENIEN 18/26
XS2470622460 MUNICIP.FIN. 22/26 MTN
FR0128983998 FRANKREICH 25/26 ZO
FR0014009UH8 CREDIT AGRI. 22/27FLR MTN
DE000HLB7176 LB.HESS.THR.CARRARA04G/22
HU0000404611 UNGARN 20/26
IT0005365710 BPER BCA 19/26
DE000LB2BRB9 LBBW FZA 22/26
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