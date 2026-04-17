Einen außergewöhnlichen Fund machte ein Schnäppchenjäger aus Bayern in einem Tresor, den er gerade für 15 Euro im Internet erworben hatte. In einem Geheimfach war ein 250-Gramm Goldbarren versteckt. Wem gehört der Barren jetzt? In einem Geheimfach eines gebraucht gekauften Tresors hat ein Mann aus Oberbayern einen Goldbarren entdeckt. Den Tresor hatte der Mann aus Trostberg für gerade einmal 15 Euro auf einer Online-Plattform erworben. Zuhause bemerkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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