Lange Zeit war es nicht sehr sinnvoll, sich bei einer kleinen Solaranlage auch einen Akku zu kaufen. Das ändert sich jetzt - aus diesen Gründen. Balkonkraftwerke decken einen Teil des eigenen Stromverbrauchs mit selbst erzeugtem Strom und werden immer beliebter. Das Problem: Nur ein Teil der erzeugten Energie lässt sich auch direkt nutzen. Der Rest fließt mangels gleichzeitigem Verbrauch kostenlos ins Stromnetz. Akkus für steckerfertige Solarkraftwerke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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