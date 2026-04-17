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MHP Hotel AG: Veränderungen im Aufsichtsrat und in der Managementstruktur



17.04.2026 / 07:50 CET/CEST

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München, 17.04.2026 - Die MHP Hotel AG informiert über personelle Veränderungen im Aufsichtsrat sowie eine Anpassung der Managementstruktur.

Christoph Härle ist aus persönlichen Gründen aus dem Aufsichtsrat der MHP Hotel AG ausgeschieden. Hintergrund dafür ist die Übernahme eines Beratungsmandats durch Christoph Härle in der Hotelbranche. Um mögliche Interessenkonflikte auszuschließen und eine klare Trennung der Mandate sicherzustellen, erfolgte dieser Schritt in enger Abstimmung mit der MHP Hotel AG.

"Wir danken Christoph Härle für die stets vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit und wünschen ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg", sagt Daniel Beringer, Aufsichtsratsvorsitzender der MHP Hotel AG.

Anstelle von Christoph Härle wird Ralf Selke neues Mitglied des Aufsichtsrats. Selke war 2012 Mitgründer der MHP Hotel Group und ist mit Ablauf des 31. Dezember 2025 nach mehr als 13 Jahren aus dem Vorstand ausgeschieden. In dieser Zeit hat er als Chief Financial Officer (CFO) das Unternehmen maßgeblich geprägt, insbesondere durch den Aufbau der Finanzstruktur sowie die erfolgreiche Durchführung des Börsengangs.

"Ralf Selke hat die Entwicklung der MHP Hotel AG über viele Jahre entscheidend mitgestaltet. Für seinen großen Einsatz und seinen Beitrag zum Aufbau unseres Unternehmens danken wir ihm ausdrücklich. Wir freuen uns, dass er seine Erfahrung nunmehr im Aufsichtsrat einbringen wird", sagt Dr. Jörg Frehse, CEO der MHP Hotel AG.

Seit dem 1. Januar 2026 hat Dr. Jörg Frehse zusätzlich zu seiner Funktion als CEO die Aufgaben des CFO in Personalunion übernommen. Gemeinsam mit COO Michael Wagner bildet er das Kernteam der Führungsstruktur. Diese Konstellation gewährleistet Kontinuität in der Unternehmensführung sowie klare Zuständigkeiten.

Über MHP Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium-Segments, die sich im Besitz namhafter Investoren befinden, und ist Franchisenehmer großer Hotelgruppen wie Hyatt, Marriott International und Hilton. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitenden. Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection, in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt, das Basel Marriott Hotel, der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich, sowie das Conrad Hamburg zum Portfolio. Ende 2021 startete mit dem MOOONS Vienna das erste Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Mit dem Hyatt Regency Vienna sowie dem künftigen Sheraton Vienna (ab 2027) erweitert MHP seine Präsenz in der österreichischen Hauptstadt. Die Eröffnung des Autograph Collection Hotels im Stuttgarter Schlossgartenquartier ist für 2028 geplant. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert. Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen bilden das Fundament für höchste Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristige Profitabilität.

www.mhphotels.com

Kontakt Investor Relations

Maximilian Michaelsen

Senior Director Corporate Finance

MHP Hotel Group

mm@mhphotels.com



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