Die Krypto-Regulierung in den USA tritt auf der Stelle. Der für diese Woche erwartete Entwurf zum Clarity Act verzögert sich weiter. Senator Thom Tillis bremste die Erwartungen und kündigte an, den Text frühestens nächste Woche zu veröffentlichen. Der Grund: Die Politik ringt hinter den Kulissen um ein Detail, das über Milliarden entscheiden könnte.Im Kern geht es um die Frage, ob Anleger für das bloße Halten von Stablecoins Belohnungen erhalten dürfen. Laut Insidern zieht der aktuelle Entwurf hier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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