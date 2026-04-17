Allzeithoch im S&P 500 - warum hinkt der DAX hinterher? Livetrading-Analyse

Anzeige / Werbung

Am Mittwoch markierte der S&P500 neue Allzeithochs, ohne dass der Iran-Krieg beendet ist. Im Nasdaq gab es ebenfalls starke Aufschläge, die sich am Morgen fortsetzen und damit zum Start der Wall Street ebenfalls ein neues Allzeithoch erzeugen können. Parallel war der DAX jedoch zur Wochenmitte nahezu unverändert. Ein Szenario, was weitere Aufschläge zulässt?

Vorbörslich notierte der DAX stärker und mit 24.150 war ein schöner Konsolidierungsbereich für weitere Aufschläge bereits definiert. Doch diesen brach der Index sehr schnell und heftig und machte erst am GAP-close Halt. Dort handelte ich vor dem Webinar die Long-Bewegung und konnte den Trade, einmal mit CFD und einmal im DAX-Future, in diesem Webinar noch einmal aufarbeiten. Nachdem wir im weiteren Verlauf wieder an diese Schwelle bei 24.060 Punkten fielen, nutzten wir die "Kraft der Community". Der Umfrage im Chat zufolge stehen weitere Abgaben auf der Agenda. Doch genau das Gegenteil trat ein - warum ist das so? Hierzu musste ich inhaltlich etwas ausholen.

Mit dem "Fear and Greed" Index als Sentiment-Erhebung in den USA haben wir schon vor 2 Wochen auf ein lokales Tief hingewiesen, welches für eine Umkehr am Aktienmarkt sprechen könnte. Diese nahm gerade in den letzten Tagen ihren Lauf, sodass die Kurse stark stiegen und der Index von starker Angst nun wieder im Bereich der Gier angekommen ist. Genau dieses konträre Denken lässt sich auch auf kurze Zeiteinheiten anwenden. So zum Beispiel mit dem Euwax-Sentiment, was wir parallel zum Intraday-Verlauf des DAX skizzierten. Hier war direkt nach dem Marktstart ein hoher Optimismus zu sehen, während der DAX massiv nach unten rutschte. Es ist daher keineswegs verwunderlich, dass die Menge an Marktakteuren im privaten Bereich sich auf die falsche Seite stellt und dort auch stehen bleibt, wenn der Markt eine andere Richtung einschlägt. So entstehen leider teilweise große Verluste, die es für ein konstantes Trading zu vermeiden gilt. Genau hier setzen wir heute im Praxisteil an.

Konkret wurde der DAX nach einem minimalen neuen Tief und Bruch des Abwärtstrends auf der Long-Seite favorisiert, ebenso wie der Nasdaq im CFD-Endloskontrakt. Beide Indizes stiegen konsequent an und schon am Mittag gab es im DAX neue Tageshochs. So schnell kann sich die Marktmeinung, nach anfänglichen Abgaben, dann drehen. Was auch erneut am Nachmittag geschehen kann, denn wir erwarten noch einige Wirtschaftsdaten vor dem Wall Street Start.

Aus dem Aktienbereich benannten wir kurz die starken Zahlen von ASML und TSMC und würdigten das Chartbild. Beide Aktien aus dem Chipsektor stehen nahe ihrem Allzeithoch und können die Erwartungen der Wall Street schlagen und zudem einen starken Ausblick für das Gesamtjahr aufstellen. Wir widmen uns den Themen dann im Detail noch einmal im Format "Aktien im Fokus" auf diesem Kanal zu.

Der Startpunkt der nächsten Trader's Circle Session wird dann wieder zum Wall Street Start stattfinden. Melde Dich gern für den Dienstag um 15.15 Uhr hierzu an:

Jetzt kostenlos anmelden

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.