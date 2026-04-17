

EQS Newswire / 17.04.2026 / 08:15 CET/CEST

HUA HIN, THAILAND - Media OutReach Newswire - 17. April 2026 - Hua Hin befindet sich in einem historischen Wandel. Das Juwel an der Küste, das lange Zeit als Thailands exklusives Retreat am Meer galt, zählt heute zu den weltweit stärksten Wachstumsmärkten für Immobilien und bietet erstklassige Markenresidenzen. Laut CBRE Thailand erzielen diese Renditen von 7-9 % und damit 50-80 % mehr als No-Name-Pendants. Hua Hin befindet sich etwa drei Stunden von der Hauptstadt Bangkok entfernt in einer idealen Lage und entwickelt sich zu einem echten Rückzugsort und zu einem erstklassigen globalen Ziel für hochwertiges Wohnen und strategische Immobilieninvestitionen. Dank des massiven Ausbaus der Infrastruktur und der Hinwendung zu Wohlbefinden auf Weltklasseniveau ist der Ort die erste Wahl für vermögende Privatpersonen, die unberührte Natur, Ruhe und modernen Luxus in Reichweite großer internationaler Metropolen suchen.





Die Vision dieses exklusiven Rückzugsortes wird durch einen klaren staatlichen Fahrplan untermauert. Dieser sieht unter anderem den Bau einer zweigleisigen Eisenbahnlinie bis 2026, die Anbindung an die Autobahn M8 und den Ausbau des internationalen Flughafens von Hua Hin bis 2027 vor. Hua Hin liegt strategisch günstig zwischen Bangkok und dem südlichen Wirtschaftskorridor und entwickelt sich zu einem globalen Wellness-Tourismuszentrum und einem Rückzugsort für vermögende Privatpersonen und anspruchsvolle Investoren.



Über die Infrastruktur hinaus bietet Hua Hin einen modernen Lebensraum mit einem erstklassigen medizinischen Zentrum mit mehrsprachiger Gesundheitsversorgung und international ausgebildetem Personal bis hin zu einem Paradies für Golfer mit Meisterschaftsplätzen, einem ausgezeichneten Weingut, einer lebendigen Kunstszene und kreativen Nachtmärkten. Inmitten von luxuriösen Einkaufszentren und internationalen Wasserparks ist Hua Hin ein generationenübergreifender Wohlfühlort. Daher werden die Markenresidenzen in Hua Hin zu einem immer begehrteren Objekt für einheimische und internationale Käufer.



Die Krönung dieser Entwicklung ist nun Dusit Ajara Hua Hin. Die von Dusit Estate, einer renommierten Marke im Gastgewerbe, unter dem Dach von Dusit International entwickelte Ultra-Luxus-Residenz baut auf der Vision von Dusit auf, luxuriöses Wohnen durch integrierte, auf Gastfreundschaft ausgerichtete Erlebnisse neu zu definieren. Dies kommt bereits im Vorzeigeprojekt in Bangkok, dem Dusit Central Park mit verschiedenen Nutzungen, zum Ausdruck. Die in die Anlage Dusit Thani Hua Hin eingebettete Residenz befindet sich auf einem erstklassigen, fast 3,2 Hektar großen Grundstück mit 96 hochwertigen Wohneinheiten mit exklusivem Strandzugang. Das als Mehrgenerationenprojekt konzipierte Areal ist das erste Wohnprojekt mit flachen Bauten in Asien, das nach dem Low Rise Residential Standard von Fitwel, einer weltweit führenden, evidenzbasierten Zertifizierung mit dem Ziel der Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden durch ein optimiertes Innenraumklima, entwickelt wurde. Mit dem Ansatz der geringen Bebauungsdichte fördert das Projekt nachhaltiges Wohlbefinden. Das unverkennbare "Bridging Oasis"-Konzept bietet über 60 % Grünflächen und verbindet sieben Gebäude optimal durch üppige Landschaftsgestaltung. Den Bewohnern stehen dabei viele Annehmlichkeiten zur Verfügung, darunter ein Fünf-Zonen-Wasserpark, ein Clubhaus, ein Wellness-Studio, eine Kinderwelt und Unterhaltungsräume.



Aber die wahre Besonderheit von Dusit Ajara Hua Hin liegt in der außergewöhnlichen Gastlichkeit. Dank der 77-jährigen Erfahrung von Dusit sorgt das professionelle Immobilienmanagement für langfristige Werte, die sich in der hohen Liquidität der Vermögenswerte und einer zuverlässigen Lebensstildividende niederschlagen, die durch ein engagiertes Vermieterteam verwaltet werden.



Dusit Ajara Hua Hin ist mehr als eine Residenz. Es ist eine "Limited Edition Collection" - eine risikoarme, wachstumsstarke Anlage, die zeitlosen Luxus und nachhaltigen Wert für einen ausgewählten Familienkreis bietet.



Weitere Informationen auf https://www.dusitajara.com/landingpage

Hua Hin: +66(0) 88 899 8355

Bangkok: +66(0) 88 822 7882 Hashtag: DusitAjara DusitAjaraHuaHin HuaHin

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News Source: Dusit Ajara Hua Hin

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