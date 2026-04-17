© Foto: Ulrich Zillmann - FotoMedienServiceGesprengte Lieferketten, geopolitische Spannungen und der Rohstoffhunger durch KI, Energiewende und Rüstung machen kritische Metalle zum dominierenden Börsenthema. AIRTIME und Montega Markets veranstalten am 21. April 2026 von 9:00 bis 12:00 Uhr eine digitale Investorenkonferenz zu strategisch wichtigen Rohstoffen. In kurzen, fokussierten Sessions präsentieren Managementteams von GreenX Metals Limited, HMS Bergbau AG, Savannah Resources Plc, ACG Metals Limited, Deutsche Rohstoff AG und St George Mining Limited ihre Perspektiven. Das Format: 20-minütige Round Tables zu Sourcing, Vertrieb und Marktstrategie, jeweils ergänzt durch 10 Minuten Q&A für direkte Fragen an das Management. …Den vollständigen Artikel lesen
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