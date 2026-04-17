© Foto: Jonathan Raa - Sipa USAEin Jahr nach der Ankündigung des "Trump Mobile T1" herrscht Ernüchterung: Der Kampfpreis von 499 US-Dollar ist Geschichte, das Siegel "Made in America" ebenso und auf das Gerät warten Fans bisher vergeblich.Der Traum vom "Gold-Standard" gerät ins Stocken Im Juni 2025 versprach die Trump Organization, geführt von Donald Trump Jr. und Eric Trump, eine Revolution auf dem Smartphone-Markt. Das Trump Mobile T1 sollte nicht nur durch sein auffälliges goldenes Design und die amerikanische Flagge auf der Rückseite bestechen, sondern vor allem durch ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis: Ein High-End-Gerät für gerade einmal 499 US-Dollar, stolz gefertigt in den USA. Doch ein Jahr später …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE