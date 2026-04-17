EQS-News: Delivery Hero SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Berlin, 17. April 2026 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, nimmt zur Kenntnis, dass Uber 13.582.342 weitere Aktien an Delivery Hero von Prosus erworben hat, was ungefähr 4,5% des ausgegebenen Kapitals von Delivery Hero entspricht.
17.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delivery Hero SE
|Oranienburger Straße 70
|10117 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)30 5444 59 105
|Fax:
|+49 (0)30 5444 59 024
|E-Mail:
|ir@deliveryhero.com
|Internet:
|www.deliveryhero.com
|ISIN:
|DE000A2E4K43
|WKN:
|A2E4K4
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; London, OTC QB, OTC QX, SIX, Wiener Börse
|EQS News ID:
|2310196
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2310196 17.04.2026 CET/CEST