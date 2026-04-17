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Delivery Hero begrüßt Uber als langfristigen Aktionär



17.04.2026 / 08:24 CET/CEST

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Berlin, 17. April 2026 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, nimmt zur Kenntnis, dass Uber 13.582.342 weitere Aktien an Delivery Hero von Prosus erworben hat, was ungefähr 4,5% des ausgegebenen Kapitals von Delivery Hero entspricht.



Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero: "Wir begrüßen Ubers zusätzliche Investition in Delivery Hero. Als global führendes Technologieunternehmen ist Ubers erhöhte Beteiligung eine Bestätigung unserer Plattform, unserer Strategie und unserer fortlaufenden Bemühungen, langfristigen Wert für alle Aktionäre zu schaffen."