Die Microsoft-Aktie zeigt zuletzt eine technische Stabilisierung. Im Fokus stehen nun das Chartbild und die nächsten relevanten Marken.Den vollständigen Artikel lesen ...
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