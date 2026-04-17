Die Entwicklung der Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) ist beeindruckend. Das Papier hat zuletzt zwölf Tage in Folge zulegen können. Am Donnerstag gelang der Sprung auf ein neues Allzeithoch bei 279,34 Dollar. Mit einem Kursplus von fast acht Prozent war die Aktie der beste Wert des Tages im Nasdaq 100. Dabei erhielt die Aktie Unterstützung von Analystenseite.Das Analysehaus Bernstein hat das Kursziel für AMD von 235 auf 265 Dollar angehoben. "Wir werden auch gegenüber AMD optimistischer, da ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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