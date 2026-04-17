Die Aktien dieser beliebten Tech-Firma brechen am Freitag um in der Spitze 10 Prozent nach schwachen Zahlen ein. So tief könnte es jetzt mit den Anteilsscheinen gehen. Am Donnerstag nach Börsenschluss hat der Streaming-Gigant Netflix seine Quartalszahlen vorgelegt. Die Aktie brach daraufhin um satte 10 Prozent ein. Beliebte Tech-Aktie bricht um 10 Prozent ein Ursache: Analysten rechneten für das laufende Quartal im Schnitt mit einer Gewinnprognose ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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