Genervt von mittelmäßigen Ergebnissen deiner KI-Nutzung? Ein Hack hilft: Fordere Claude oder Le Chat gezielt auf, schlechte Ergebnisse zu produzieren. Worauf du achten musst und warum das gelingt, erfährst du bei t3n MeisterPrompter. Dieser Tipp für bessere KI-Ergebnisse klingt erst mal absurd: Du bittest ChatGPT oder Claude, die Aufgabe so schlecht wie möglich zu lösen. Das hilft dir jedoch, um versteckte Fehlerquellen zu finden und deine Prompts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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