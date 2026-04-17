VW bringt in China nun offiziell sein erstes Modell auf Technologiebasis des lokalen Partners Xpeng auf den Markt. Der E-SUV ID.UNYX 08 wird zu Preisen ab 229.900 Yuan angeboten, also umgerechnet weniger als 29.000 Euro. Damit liegt der Basispreis um 10.000 Yuan niedriger als zum Vorverkaufsstart Ende März. Für die 229.900 Yuan (ca. 28.600 Euro) gibt es das Basismodell mit der Bezeichnung 630km Pure. Die Variante mit größerer Batterie namens 730km ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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