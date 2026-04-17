Michael Burry ist bekannt für seine pessimistischen Wetten und das rechtzeitige Erkennen von Blasen. Doch wenn die "Big Short"-Legende plötzlich auf die Käuferseite wechselt, horcht die Wall Street ebenfalls auf. Bei Software-Aktien hat Burry nun vermehrt zugegriffen und wittert Qualitätsaktien zum Schnäppchenpreis. DER AKTIONÄR verrät, um welche Titel es sich handelt.Während der breite Markt den Software-Sektor aufgrund von KI-Sorgen abgestraft hat, sieht Burry keinen fundamentalen Einbruch, sondern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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