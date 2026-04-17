© Foto: Dall-EEine neue Cloud-Allianz mit AWS treibt Oracle an, während auch der Softwaresektor insgesamt wieder Fahrt aufnimmt.Die Aktie von Oracle gehört in dieser Woche zu den größten Gewinnern an den US-Börsen. Angetrieben von einer erweiterten Kooperation mit Amazon Web Services schloss die Aktie zuletzt fünf Prozent höher bei 178,30 US-Dollar. Seit Wochenbeginn hat die Oracle-Aktie rund 28 Prozent an Wert gewonnen und sich damit deutlich besser entwickelt als viele andere Titel im Technologiesektor. Oracle setzt auf Allianz mit AWS Im Zentrum der Euphorie steht die Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen Oracle und AWS im Bereich sogenannter Multicloud-Netzwerke. Ziel ist es, Unternehmenskunden eine …Den vollständigen Artikel lesen
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