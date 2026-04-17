Wir werfen einen Blick zurück auf die Goldpreis (ISIN: XC0009655157) am Donnerstag (16.04.2026). Zudem betrachten wir den EUR/USD-Kurs und dessen Auswirkungen auf den Goldpreis sowie auf den Silberpreis im Euroraum. Goldpreis am 16.04.2026 quasi unverändert Der Goldpreis startete mit 4.795,34 USD in den Handelstag. Im weiteren Verlauf fiel die Feinunze zunächst auf ein Tagestief bei 4.782,10 USD, bevor sie im Tagesverlauf auf ein Hoch von 4.838,38 USD anstieg. Damit ergab sich eine Handelsspanne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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