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SANHA GmbH & Co. KG schließt Geschäftsjahr 2025 mit leichter Umsatzsteigerung und deutlich positivem Ergebnis ab



17.04.2026 / 09:00 CET/CEST

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SANHA GmbH & Co. KG schließt Geschäftsjahr 2025 mit leichter Umsatzsteigerung und deutlich positivem Ergebnis ab Umsatzerlöse mit 124,9 Mio. Euro leicht über Vorjahresniveau

EBITDA mit rund 20,8 Mio. Euro leicht unter Vorjahr; weiterhin robuste EBITDA-Marge von 16,6 %

Ausblick 2026: Leicht steigender Umsatz und EBITDA, stabiles operatives Ergebnis (EBIT) Essen, 17. April 2026 - Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller von Rohrleitungssystemen und Verbindungsstücken (Fittings) im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK), hat im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von 124,9 Mio. Euro und damit knapp 1 % mehr als im Vorjahr erwirtschaftet. Wesentliche Treiber waren das Kälte- und Industriegeschäft und die positive Entwicklung in Osteuropa, den skandinavischen Märkten und in den USA. Das Inlandsgeschäft blieb dagegen von einer weiterhin schwachen Nachfrage und einer niedrigen, wenn auch gegenüber dem Vorjahr wieder leicht steigenden Zahl an Baugenehmigungen geprägt. Die Rohertragsmarge bereinigt um Währungseffekte stieg dank eines positiven Produkt- und Kundenmix um 2,3 Prozentpunkte auf 62,7 %. Das Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) erreichte rund 20,8 Mio. Euro (Vj. 21,5 Mio. Euro), das operative Ergebnis (EBIT) lag bei 14,6 Mio. Euro (Vj. 15,7 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge belief sich dementsprechend auf 16,6 %, die EBIT-Marge erreichte die robuste Marke von 11,7 %. Damit liegt die Geschäftsentwicklung im Rahmen der zuletzt kommunizierten Prognose einer stabilen Umsatzentwicklung bei leicht reduziertem EBITDA und EBIT. Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens: "Das zurückliegende Geschäftsjahr hat erneut gezeigt, wie SANHA seine Abhängigkeit von einzelnen Branchen und Märkten durch die gezielte Diversifizierung in den vergangenen Jahren reduziert hat und von seinem breiten marktführenden Produktspektrum profitiert. Das wird sich auch im laufenden Jahr positiv auswirken, wenngleich das prognostizierte Wachstum der Weltwirtschaft durch die negativen Auswirkungen des Nahost-Krieges und der Zollpolitik weiterhin gebremst wird. In Deutschland zieht das Geschäft nach aktueller Einschätzung wieder leicht an, nicht zuletzt durch den Investitionsbooster, so dass wir insgesamt vorsichtig optimistisch für den Ausblick 2026 sind." Für das Gesamtjahr 2026 rechnet das Management gemäß derzeitiger Planung mit einem leicht steigenden Umsatz, einer leicht positiven EBITDA-Entwicklung sowie einem aufgrund erhöhter Abschreibungen konstanten Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT). Der testierte Konzernabschluss 2025 der SANHA GmbH & Co. KG wird heute auf der Webseite der Gesellschaft unter www.sanha.com/Investor-Relations/Dokumente/ veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Pressemitteilung zur Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026 folgt am 30. April 2026. Über SANHA Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller von Rohrleitungssystemen. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung, unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Das Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in über 60 Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt. Investor Relations / Presse: Jonas Schneider, Fabian Kirchmann

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Telefon: 0221-914097-0

E-Mail: SANHA@ir-on.com



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