BÖRSE AKTUELL: Trump verkündet Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon

Die Börse Aktuell zeigt sich in den letzten Tagen deutlich stabilisiert. Auslöser sind positive Markt News aus dem Nahen Osten: US-Präsident Donald Trump verkündete eine 10-tägige Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon, die auch vom israelischen Premierminister bestätigt wurde. Dennoch bleibt die Lage fragil, da zentrale Konfliktpunkte weiterhin ungelöst sind.

Trump betonte zudem, dass ein neues Treffen mit dem Iran bereits am Wochenende stattfinden könnte. Gleichzeitig äußerte er die Erwartung, dass der Konflikt im Golfraum bald beendet werden könnte.

Markt News: Aktienmärkte nahe Rekordständen

Die geopolitische Entspannung sorgt dafür, dass US-Aktienmärkte nahe ihrer Höchststände bleiben. Die Erholung wird zusätzlich gestützt durch:

robuste Unternehmensgewinne

steigenden Optimismus der Investoren

Hoffnung auf ein Ende der geopolitischen Spannungen

Gleichzeitig warnen G7-Staaten vor wirtschaftlichen Risiken durch den Konflikt, insbesondere durch mögliche Inflationsimpulse und Störungen der Lieferketten.

Börse Aktuell: Ölpreis und Rohstoffe im Fokus

Am Rohstoffmarkt zeigt sich eine deutliche Bewegung:

Brent-Öl fällt wieder unter 100 USD pro Barrel

Gold steigt leicht um etwa 0,2 - über 4.800 USD

Silber legt rund 0,5 - zu und testet die Marke von 79 USD

Diese Entwicklungen spiegeln eine Mischung aus Risikoabbau und vorsichtiger Absicherung wider....

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