Mitteilung der pferdewetten.de AG:
Testierter Jahresabschluss 2024 veröffentlicht- Umsatzrekord von 46,33 Mio. Euro - EBITDA bei minus 19,29 Mio. Euro (minus 10,97 Mio. Euro 2023) - Round Table Call heute um 12:00 Uhr
Die pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) beschließt das Geschäftsjahr 2024, wie schon Ende Februar 2026 vermeldet, mit einem neuen Umsatzrekord in Höhe von 46,33 Mio. Euro nach 25,35 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2023.
Am stärksten wuchs der Umsatz in der Sportwette in den stationären Geschäften: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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