© Foto: UnsplashDie International Energy Agency warnt vor knappen Vorräten. Bleiben Lieferungen aus dem Nahen Osten gestört, könnten bald erste Flüge gestrichen werden.Europa steuert auf eine kritische Versorgungslage bei Kerosin zu. Nach Einschätzung führender Energieexperten reichen die Vorräte nur noch rund sechs Wochen. Bleiben die Lieferungen aus dem Nahen Osten gestört, könnten schon bald erste Flüge wegen Treibstoffmangels ausfallen. Fatih Birol, Chef der Internationalen Energieagentur, warnte vor schnellen Folgen für den Luftverkehr. "Ich kann Ihnen sagen, dass wir bald die Nachricht hören werden, dass einige Flüge von Stadt A nach Stadt B aufgrund von Treibstoffmangel gestrichen werden könnten", …Den vollständigen Artikel lesen
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