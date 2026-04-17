Solana Kurs aktuell: 25 Milliarden Transaktionen im Q1 - warum ein Token jetzt mehr Potenzial bietet als SOL

Anzeige / Werbung

Der Solana Kurs steht bei 85,21 $ und die Zahlen hinter diesem Preis sind beeindruckend. Im ersten Quartal 2026 verarbeitete Solana 25,3 Milliarden Transaktionen, mehr als 14-mal so viele wie jede andere Blockchain laut Startup Fortune. Das macht SOL zum unangefochtenen Spitzenreiter beim Durchsatz. Gleichzeitig sprang Dogecoin am 16. April um 4,5 % und überholte sowohl Bitcoin als auch Ethereum an einem einzigen Tag.

Während SOL und die Dogecoin-Rally die Schlagzeilen dominieren, bildet sich unter der Oberfläche ein früher Einstieg. Pepeto hat über 8,94 Millionen Dollar an Presale-Kapital eingesammelt, die Binance-Listung rückt näher, und die Wallets, die jetzt Positionen aufbauen, sichern sich einen Preis, der nach der Listung nicht mehr existieren wird.

Solana Kurs im April 2026: Rekord-Quartal mit 25 Milliarden Transaktionen und Dogecoin-Ausbruch

Solana verarbeitete in einem einzigen Quartal 25,3 Milliarden Transaktionen laut Startup Fortune, während BNB Chain mit 1,7 Milliarden auf dem zweiten Platz landete. Der SOL-Kurs reagierte mit einem Plus von 2 % auf rund 85,21 $. CoinDesk berichtete, dass Dogecoin am selben Tag um 4,5 % auf knapp 0,10 Dollar stieg und sowohl Bitcoin als auch Ethereum übertraf, während aktive Adressen bei DOGE laut CoinDCX um 176 % in einer Woche zulegten.

Der Dogecoin-Ausbruch kam mit hohem Kaufvolumen, doch schwache On-Chain-Signale stellen die Haltbarkeit der Rally in Frage. Der SOL-Kurs wirkt stabil, aber die Marktkapitalisierung von 49 Milliarden Dollar begrenzt die prozentualen Sprünge. Kapital fließt zunehmend in Projekte im Presale-Stadium, bei denen Exchange-Tools bereits gebaut sind und funktionieren.

Pepeto: Das Exchange-Modell, das SOL in den Schatten stellen könnte

Wer den Kryptomarkt über mehrere Zyklen beobachtet, erkennt ein klares Muster. Token, die an eine funktionierende Exchange-Infrastruktur gebunden sind, haben in frühen Phasen die höchsten Renditen erzielt. BNB ist das prominenteste Beispiel. Der Pepe-Mitgründer hat Pepeto auf diesem bewährten Modell aufgebaut, und ein ehemaliger Binance-Manager verantwortet die technische Umsetzung. SolidProof prüfte vor dem Presale-Start die gesamte Architektur des Projekts und stellte sicher, dass der Smart Contract frei von Sicherheitslücken ist.

PepetoSwap wickelt jeden Trade ohne Gebühren über Ethereum, BNB Chain und Solana ab. Eine Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen den Netzwerken ohne Kosten. Eine KI-Engine analysiert jeden Smart Contract, bevor ein Wallet mit ihm interagiert. Jede Funktion läuft über den Pepeto-Token und erzeugt mit jedem Trade und jeder Bridge-Transaktion organischen Kaufdruck, so wie BNB aus jeder Transaktion auf seiner Chain Nachfrage zieht.

Presale-Projekte mit Exchange-Infrastruktur haben in früheren Zyklen regelmäßig die stärksten Kursanstiege im gesamten Markt verzeichnet. Über 8,94 Millionen Dollar flossen in den Vertrag, während der Fear and Greed Index tief im Angstbereich stand. Pepeto bietet einen Einstiegspunkt, der tiefer liegt als jeder frühe Exchange-Käufer ihn je hatte. Im Presale zu kaufen und bis zur Listung zu halten, war in vergangenen Zyklen die Strategie hinter jedem großen Exchange-Vermögen.

Solana Kurs bei 85,21 $: Starke Daten, aber begrenztes Aufwärtspotenzial

SOL notiert bei rund 85,21 $ laut CoinGecko mit einer Marktkapitalisierung von 49 Milliarden Dollar, ein Tagesplus von 2 %. Changelly sieht das April-Hoch bei 96 $, rund 13 % über dem aktuellen Niveau. Selbst wenn SOL dieses Ziel erreicht, dauert der Anstieg Wochen und hängt davon ab, ob BTC über 74.000 $ bleibt.

Spot-SOL-ETFs halten mittlerweile über 1 Milliarde Dollar laut CoinGecko, und Morgan Stanley hat einen eigenen Solana Trust beantragt. Diese Rendite bleibt jedoch überschaubar neben dem, was ein Presale-Einstieg unterhalb eines Bruchteils eines Cents vor einer Listung bieten kann.

Dogecoin (DOGE) bei 0,096 $ mit 176 % mehr aktiven Adressen

DOGE steht bei 0,096 $ laut CoinMarketCap mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,5 Milliarden Dollar, ein Plus von 4,5 % am 16. April laut CoinDesk. Changelly prognostiziert für April ein Ziel von 0,109 $, knapp 14 % entfernt.

DOGE gewinnt weiterhin aktive Wallets mit einem wöchentlichen Anstieg von 176 % laut CoinDCX, doch der Chart stagniert seit sechs Wochen unter dem Widerstand bei 0,10 $. Der Unterschied zwischen dem, was DOGE oder SOL von aktuellen Niveaus liefern können, und dem, was Presale-Käufer vor einer Listung sichern, erklärt, warum ernsthaftes Kapital in bestätigte Exchange-Projekte fließt.

Fazit

Wenn Solana 25,3 Milliarden Transaktionen in einem Quartal verarbeitet und Dogecoin 4,5 % über Bitcoin steigt, zeigt der April 2026, dass Netzwerkgeschwindigkeit und Retail-Energie den Markt bestimmen. Der Solana Kurs spiegelt diese Stärke wider, doch bei 49 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bleiben die prozentualen Sprünge begrenzt.

Die Wallets, die früh bei Pepeto eingestiegen sind, halten die gleiche Art von Position, die in vergangenen Zyklen kleine Beträge in echtes Vermögen verwandelt hat. Diesen Einstieg zu überspringen bedeutet, zum Marktpreis am Listungstag zu kaufen. Nach der steuerlichen Haltefrist von einem Jahr bleiben realisierte Gewinne vollständig steuerfrei. Pepeto ist der Einstieg, den erfahrene Anleger nicht übergehen, und dieser Preis endet, sobald der Handel beginnt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt der Solana Kurs im April 2026 aus?

Solana hat im ersten Quartal 2026 insgesamt 25,3 Milliarden Transaktionen verarbeitet, 14-mal mehr als jede andere Blockchain. Der Solana Kurs steht bei 85,21 $ mit einem April-Ziel von 96 $ laut Changelly. Spot-SOL-ETFs halten über 1 Milliarde Dollar und Morgan Stanley hat einen eigenen Solana Trust beantragt.

Bietet Pepeto mehr Renditepotenzial als der aktuelle Solana Kurs?

Der Solana Kurs bei 85,21 $ und einer Marktkapitalisierung von 49 Milliarden Dollar bietet laut Changelly rund 13 % Aufwärtspotenzial bis zum April-Hoch. Pepeto bietet einen Presale-Einstieg bei 0,0000001863 $. In früheren Zyklen haben Projekte mit Exchange-Modell und frühem Einstieg deutlich stärkere Renditen erzielt als etablierte Coins auf Milliarden-Niveau. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.