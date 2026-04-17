Vaduz (ots) -Im ehemaligen "Alten Brauhaus" der früheren Bierbrauerei Quaderer an der Feldkircher Strasse 43 in Schaan entstehen Wohn- und Arbeitsateliers für aus- und inländische Kunstschaffende. Im ersten Stock des denkmalgeschützten Hauses sind zukünftig fünf Kleinwohnungen untergebracht. Eine Gemeinschaftsküche sowie zwei grosse Gemeinschaftsräume, welche als Ateliers genutzt werden können, befinden sich im Erdgeschoss. Der ehemalige Kühlkeller wird saniert und bleibt in seiner Form als Ausstellungshalle erhalten.Die drei grösseren Wohnateliers dienen dazu, internationale Künstlerinnen und Künstler zu beherbergen. Diese "Internationalen Ateliers" werden unter der Federführung des Amts für Kultur in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schaan, Visarte Liechtenstein und dem Literaturhaus bespielt. Bis zum 17. Mai 2026 können sich professionelle Kunst- und Kulturschaffende aus dem Ausland über die Homepage des Amtes für Kultur der Landesverwaltung und die dort hinterlegten Anmeldelinks (Stichwort: Künstleratelier Kulturbrauerei Schaan) bewerben. Bewerbungen, welche über E-Mail oder Post eingereicht werden, werden nicht berücksichtigt.Die Vergabe der beiden kleineren "Schaaner Ateliers" erfolgt über Visarte und das Literaturhaus und richtet sich primär an heimische Künstlerinnen und Künstler.Am "Europa-Tag des Denkmals", Samstag, 5. September 2026, wird die "Kulturbrauerei" feierlich eröffnet. Die ersten Kunst- und Kulturschaffenden werden ab Januar 2027 in Schaan einziehen. Mit der "Kulturbrauerei" wird Liechtenstein um ein kulturelles Angebot reicher und kann internationale Kunst- und Kulturschaffende willkommen heissen. Eine einmalige Gelegenheit, internationale Künstlerinnen und Künstler mit der heimischen Kunst- und Kulturlandschaft zu vernetzen.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Umwelt und KulturThomas Bischof, GeneralsekretärT +423 236 60 39thomas.bischof@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100939569