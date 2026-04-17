Datum der Anmeldung:
13.04.2026
Aktenzeichen:
B7-34/26
Unternehmen:
NORD Holding Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH, Hannover; mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über VisionmaxX GmbH, Pfungstadt und VisionCare GmbH, Darmstadt-Eberstadt
Produktmärkte:
IT-Dienstleistungen für Pflegeeinrichtungen, IT-Dienstleistungen für Zahnärzte, Praxismanagement-Software für Zahnärzte, Software für den Pflegebereich
13.04.2026
Aktenzeichen:
B7-34/26
Unternehmen:
NORD Holding Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH, Hannover; mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über VisionmaxX GmbH, Pfungstadt und VisionCare GmbH, Darmstadt-Eberstadt
Produktmärkte:
IT-Dienstleistungen für Pflegeeinrichtungen, IT-Dienstleistungen für Zahnärzte, Praxismanagement-Software für Zahnärzte, Software für den Pflegebereich
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