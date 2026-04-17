Datum der Anmeldung:
10.04.2026
Aktenzeichen:
B1-68/26
Unternehmen:
SPIE Germany Switzerland Austria GmbH, Düsseldorf/Erwerb aller Anteile an und alleiniger Kontrolle über die SGS industries GmbH, Österreich
Produktmärkte:
Elektroinstallation, Rohrbau
10.04.2026
Aktenzeichen:
B1-68/26
Unternehmen:
SPIE Germany Switzerland Austria GmbH, Düsseldorf/Erwerb aller Anteile an und alleiniger Kontrolle über die SGS industries GmbH, Österreich
Produktmärkte:
Elektroinstallation, Rohrbau
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