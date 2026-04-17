Der Versicherungssektor steht vor der größten Transformation seiner Geschichte. Während die Branche jahrzehntelang als schwerfällig und papierlastig galt, erleben wir aktuell einen radikalen Paradigmenwechsel. Die These ist klar: KI ist kein bloßes Werkzeug mehr, sondern wird zum Betriebssystem der Versicherung von morgen. Dies betrifft drei Kernbereiche: Produktivität & Backoffice, Präzision im Underwriting und damit das Ende des klassischen Vertriebs: Die Ära der Versicherungsvertreter, wie wir sie kennen, neigt sich dem Ende zu. Wenn Kunden-KI-Agenten direkt mit den KI-Schnittstellen der Konzerne verhandeln, um in Millisekunden die beste Police abzuschließen, bleibt für menschliche Zwischenhändler kein Raum mehr. Fazit: Die Gewinner der Branche werden jene Konzerne sein, die ihre Legacy-Systeme am schnellsten durch KI-native Strukturen ersetzen. Wer die höchste Automatisierungsrate erzielt, wird die niedrigsten Prämien bei gleichzeitig höchsten Margen anbieten können. Heute haben wir in der TB-Daily drei Kandidaten herausgestellt. Einen finden Sie schon auf dem angehängten Chart aber Vorsicht: diese Spekulationen eignen sich nich für jeden.
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