München (ots) -- Schockmoment in der Sala: Prinz Frédéric sorgt für dramatische Minuten- Schäfer Heinrich ist der jüngste Neuzugang am Star-Strand- "Kampf der RealityAllstars" am 19. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+Dramen, Deals und ein medizinischer Notfall: Am Starstrand der Allstars eskalieren die Konflikte weiter - während Prinz Frédérics Schwächeanfall allen große Sorgen bereitet. Im Safety-Spiel "Titelseite" kämpfen die Promis um Schutz vor der Nominierung, bevor in der "Stunde der Wahrheit" über Geld und Verbleib entschieden wird. Wer bleibt im Rennen um den Titel "Allstar der Realitystars 2026" und für wen ist das Abenteuer vorbei? Neuankömmling Schäfer Heinrich bringt frischen Wind in die Sala. "Kampf der RealityAllstars" am 19. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.Am Star-Strand ist von Entspannung keine Spur: Der Streit zwischen Sam Dylan und Georgina Fleur geht in die nächste Runde und sorgt für hitzige Wortgefechte. Serkan ist mit seinem Latein am Ende: "Ich versuche ja zu schlichten, aber sie ist halt so unnormal provokant!". "Dass die Leute zu Dämonen werden, das stand nicht im Vertrag!" resümiert Kader Loth. Gleichzeitig geraten Kate Merlan und die Zwillinge Yana und Tayisiya aneinander. Der Grund: Die Zwillinge haben das Essen nicht fair aufgeteilt.Für einen Schockmoment sorgt Prinz Frédéric: Nach einem plötzlichen Schwächeanfall muss die Produktion eingreifen, ein Arzt eilt herbei und empfiehlt eine sofortige Untersuchung im Krankenhaus. Doch Frédéric weigert sich entschieden - und verliert dabei völlig die Fassung: "Raus mit euch! Schleicht euch alle! Was soll das denn?!". Die anderen Allstars machen sich Sorgen um ihn ...Im Safety-Spiel "Titelseite" sind Teamwork und Geschicklichkeit gefragt, denn nur wer gut kommuniziert, kann sich vor der nächsten Nominierung schützen. Und diese folgt prompt: Moderatorin Arabella Kiesbauer lädt ein zur ersten "Stunde der Wahrheit"! Haben die Zwillinge die aufgebrummte Herausforderung gemeistert und den Koffer mit Geld konsequent bei sich getragen, um die Gewinnsumme zu erhöhen? Außerdem werden alte Konflikte auf den Tisch gebracht und Georgina Fleur verlässt weinend die "Stunde der Wahrheit". Und das noch bevor sich überhaupt entschieden hat, wer weiterhin um den Titel "Allstar der Realitystars 2026" kämpfen darf und wer die Koffer packen muss.Mit Schäfer Heinrich landet schließlich ein neuer Allstar am Starstrand! Auch wenn ihn ein wenig Heimweh zu seinen Schäfchen plagt, weiß er genau, weshalb er für den Sieg kämpft: "Ich kämpfe für meine Schafe!"."Kampf der RealityAllstars" am 19. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+. Das Format wird von Banijay Productions Germany produziert.Bildmaterial, Interviews und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Kampf der Realitystars - RTLZWEI Unternehmen (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funternehmen.rtl2.de%2Fsendungen%2Fkampf-der-realitystars&data=05%7C02%7CDominik.Rabenberg%40rtl2.de%7C391afb3e7657457e3c6708de99fa7978%7Cc5eaaa863ebd4d4db5bf1edd64cdb03e%7C0%7C0%7C639117498212429169%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=bIu8gTte7mTsrFkn11QGRLg0AgyXnQaPcwjsCjGVKJQ%3D&reserved=0)Über "Kampf der RealityAllstars":Am Star-Strand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um bis zu 50.000 Euro Siegprämie, den Titel "RealityAllstar" und vor allem eines: Sendezeit! Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Realitykosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten. Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Arabella Kiesbauer in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen. "Kampf der Realitystars" wurde erstmals im Jahr 2020 ausgestrahlt. Bislang wurden sechs Staffeln der erfolgreichen Realityshow gezeigt.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6257155