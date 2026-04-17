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Heidelberg Pharma gibt Veränderung im Vorstand bekannt



17.04.2026 / 09:38 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG Heidelberg Pharma gibt Veränderung im Vorstand bekannt Finanzvorstand Walter Miller verlässt Heidelberg Pharma Ende April

Aufsichtsrat ernennt Peter Willinger als neuen Finanzvorstand ab 1. Mai 2026 Ladenburg, 17. April 2026 - Die Heidelberg Pharma AG (FWB: HPHA), ein Entwickler innovativer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs), gibt den Wechsel des Finanzvorstands bekannt. Der derzeitige Finanzvorstand der Heidelberg Pharma AG, Walter Miller, verlässt auf eigenen Wunsch mit dem Ablauf seines Dienstvertrages die Heidelberg Pharma AG, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Die Nachfolge als Finanzvorstand wird Herr Peter Willinger ab 1. Mai 2026 antreten. Herr Willinger verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als Finanzvorstand bei privaten und börsennotierten Unternehmen wie der Apogenix AG, SYGNIS Pharma AG and LION bioscience AG. In dieser Zeit leitete er zahlreiche Transaktionen wie Börsengänge, Fusionen und Übernahmen sowie Kapitalbeschaffungen und war für verschiedene Abteilungen verantwortlich, darunter Personalwesen, Recht/IP, Qualitätssicherung, Investor & Public Relations sowie Unternehmensentwicklung. Dr. Dongzhou Jeffery Liu, Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzender von Heidelberg Pharma, erklärte: "Ich möchte Herrn Miller für seinen engagierten Einsatz für Heidelberg Pharma danken. Während seiner Amtszeit zeigte er großes Engagement und leitete den Finanzbereich des Unternehmens zielstrebig und lösungsorientiert. Gleichzeitig heiße ich Peter Willinger als neues Mitglied unseres Vorstands und neuen Kollegen herzlich willkommen. Wir stehen kurz vor dem Start des zweiten Teils unserer Phase I/IIa-Studie mit unserem führenden ADC-Kandidaten HDP-101 und treten damit in eine wegweisende Phase ein. Er übernimmt diese Aufgabe in einer entscheidenden Zeit, und seine Erfahrung wird eine wesentliche Rolle dabei spielen, die langfristige finanzielle Basis des Unternehmens zu stärken und zu sichern." "Wir danken Herrn Walter Miller sehr herzlich. Seine professionelle Führung in der jüngsten herausfordernden Zeit sowie seine starke Unterstützung der zuletzt erfolgreich durchgeführten Finanzierungen waren von großem Wert. Wir wünschen ihm für seine zukünftigen Vorhaben alles erdenklich Gute", kommentierte Dr. Karl Benedikt Biesinger, Aufsichtsratsvorsitzender der Heidelberg Pharma AG. "Zugleich begrüßen wir Herrn Peter Willinger herzlich. Er ist ein ausgewiesener Experte der Biotech-Branche und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Leitung von Finanzabteilungen." Peter Willinger, designierter Finanzvorstand, sagte: "Ich kenne Heidelberg Pharma seit vielen Jahren und freue mich sehr, in dieser entscheidenden Phase der Unternehmensentwicklung, in der starke klinische Fortschritte und eine disziplinierte Finanzführung erheblichen Wert schaffen können, Teil davon zu werden. Gemeinsam mit dem motivierten Team freue ich mich darauf, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und das nachhaltige und profitable Wachstum von Heidelberg Pharma voranzutreiben." Über Heidelberg Pharma Als erstes Unternehmen verwendet Heidelberg Pharma den Wirkstoff Amanitin aus dem grünen Knollenblätterpilz für den Einsatz in der Krebstherapie. Der biologische Wirkmechanismus des Toxins stellt einen neuen therapeutischen Ansatz dar und wird als Wirkstoff in der auf Amanitin basierenden ADC-Technologie, der sogenannten ATAC-Technologie eingesetzt. Der führende Kandidat HDP-101 (INN: pamlectabart tismanitin) ist ein BCMA-ATAC, das sich in der klinischen Entwicklung für das Multiple Myelom befindet. Der Kandidat hat von der FDA den Orphan-Drug-Status und Fast-Track-Status erhalten. Ein zweiter ATAC-Kandidat, HDP-102, befindet sich in der klinischen Entwicklung für Non-Hodgkin-Lymphome. HDP-103 gegen metastasierten kastrationsresistenten Prostatakrebs und HDP-104 gegen gastrointestinale Tumore wie Darmkrebs haben die präklinische Entwicklung abgeschlossen. Diese drei Programme stehen für Partnerschaften zur Verfügung. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Ladenburg und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: ISIN DE000A11QVV0 / WKN A11QVV / Symbol HPHA. Weitere Informationen finden Sie unter www.heidelberg-pharma.com ATAC ist eine eingetragene Marke der Heidelberg Pharma Research GmbH. Kontakt

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