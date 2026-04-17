Hannover (www.anleihencheck.de) - Der durch den Nahost-Krieg ausgelöste Ölpreisanstieg hat die Inflation im Euroraum im März auf 2,6% und damit deutlich über das EZB-Ziel von 2,0% getrieben (Daten EU-Statistikamt Eurostat), so die Analysten der Nord LB.Damit liege die Teuerungsrate sowohl über der vorläufigen Schätzung als auch klar über dem Februarwert von 1,9%. Vor der anstehenden Zinssitzung dürfte die EZB angesichts des erneuten Inflationsdrucks besonders vorsichtig agieren. Dies bestätige auch eine Aussage von EZB-Ratsmitglied Madis Müller (estnischer Notenbankchef) auf der Frühjahrstagung des IWF und der Weltbank in Washington. Laut Madis verfüge die Europäische Zentralbank womöglich noch nicht über ausreichende Daten, um die Notwendigkeit einer Zinserhöhung beurteilen zu können. In die gleiche Kerbe schlage Olli Rehn: "Besonnenheit und Urteilsvermögen werden über Eile siegen, und keine Entscheidungen sind im Voraus festgelegt". Für die folgende EZB-Sitzung im Juni sehe das aber wohl schon anders aus! ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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