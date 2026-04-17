Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Marktteilnehmer setzen derzeit auf eine dauerhafte Friedenslösung in Nahost und auch darauf, dass die Straße von Hormus bald wieder befahrbar sein wird, so die Analysten der Helaba.Zwar seien die Öl- und Gaspreise noch erhöht, dennoch habe die Risikobereitschaft insgesamt zugenommen. Die Aktienmärkte hätten in der letzten Zeit unter Schwankungen zum Teil deutlich zulegen können und die Renditen seien im Zuge nachlassender Inflations- und Zinssorgen tendenziell rückläufig. Auch der Euro habe sich von seiner Schwächephase erholt, obwohl sich einige EZB-Ratsmitglieder eher zurückhaltend bezüglich einer Zinserhöhung Ende April geäußert hätten. Man stehe nicht unter Druck und es seien noch nicht genügend Daten verfügbar, um sich für einen Zinsschritt zu entscheiden, heiße es aus EZB-Kreisen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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