Nissans zentrales Europa-Autowerk im britischen Sunderland soll aktuell nur zu etwa 50 Prozent ausgelastet sein. Deshalb laufen laut einem Agenturbericht Gespräche mit dem chinesischen Hersteller Chery über die Produktion von dessen Fahrzeugen vor Ort. Auch mit Dongfeng soll es Verhandlungen geben. Die Meldungen mehren sich, dass Autokonzerne für ihre schlecht ausgelasteten Europa-Werke mit chinesischen "Untermietern" liebäugeln. Erst gestern meldete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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