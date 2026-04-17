XRP setzt sich an die Spitze. Während Schwergewichte wie Bitcoin und Ethereum zuletzt kaum vom Fleck kamen, kletterte der Token des Unternehmens Ripple auf Wochensicht um rund 6,4 Prozent. Damit ist XRP aktuell der stärkste Performer unter den großen Kryptowerten. Doch trotz der relativen Stärke bleibt ein echter Befreiungsschlag bisher aus.Die Aufwärtsbewegung der letzten Tage verlief kontrolliert. Es gab keine hektischen Preissprünge, was auf eine gezielte Akkumulation durch langfristige Anleger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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