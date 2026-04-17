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AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Veräußerung der Minderheitsbeteiligung an SEGLAN S.L. zu einem Gesamtkaufpreis von € 2,25 Mio.



17.04.2026 / 09:45 CET/CEST

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AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Veräußerung der Minderheitsbeteiligung an SEGLAN S.L. zu einem Gesamtkaufpreis von € 2,25 Mio. Wien, 17. April 2026 Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG (die "Gesellschaft") gibt den Abschluss eines SPA am 07.04.2026 über den Verkauf ihrer 25%igen Minderheitsbeteiligung an SEGLAN S.L. ("Seglan") an DIUSFRAMI S.A. (einen Drittanbieter, der nicht mit dem Unternehmen und seinen verbundenen Unternehmen in Verbindung steht) zu einem gesamten Bar-Kaufpreis von € 2,25 Mio. bekannt. Zusätzlich zum Transaktionswert erhielt die Gesellschaft eine Dividende in Höhe von ca. € 0,3 Mio. von Seglan, welche von der Generalversammlung der Seglan am 01.04.2026 genehmigt wurde. Der Buchwert der 25%igen Beteiligung betrug im geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 etwa € 0,4 Mio. (bilanzierte Beteiligung nach der Equity-Methode und ausgewiesen unter "At-Equity bewertete Beteiligungen"). Aus der Transaktion wird ein Bilanzgewinn vor Steuern von rund € 2,2 Mio. erwartet, der im Ergebnis für das erste Halbjahr 2026 erfasst werden soll. Die Transaktion hat keinen Einfluss auf das operative Geschäft der Gesellschaft. Seglan ist ein in Madrid ansässiger Anbieter von Zahlungssoftware und Transport-Ticketing-Plattformen, der Kunden in ganz Europa und Lateinamerika betreut. Die Veräußerung steht im Einklang mit den fortlaufenden Bemühungen der Gesellschaft, ihr Portfolio zu straffen, Ressourcen auf Kernaktivitäten umzuverteilen und sich auf Geschäftsbereiche zu konzentrieren, in denen sie eine aktive Rolle und eine klare strategische Passung einnimmt. ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.360 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Athener Börse unter dem Kürzel ACAG notiert. Emittentin: AUSTRIACARD HOLDINGS AG Lamezanstraße 4-8 1230 Wien, Österreich Kontaktperson: Dimitris Haralabopoulos, Group Investor Relations Director Tel. (AT): +43 (1) 61065 - 357 Tel. (GR): +30 210 6697 860 E-Mail: investors@austriacard.com Website: www.austriacard.com ISIN(s): AT0000A325L0 Börse(n): Wiener Börse (prime market) Athener Börse (main market)



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